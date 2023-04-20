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Рогов: ВС РФ ликвидировали очередной украинский Су-25 в Запорожской области

Армия
Рогов: ВС РФ ликвидировали очередной украинский Су-25 в Запорожской области

Российские подразделения сбили еще один штурмовик Су-25 ВВС Украины над территорией Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожской области ВВС ВСУ не досчиталась еще одного Су-25. Ведутся поиски пилота», — написал Рогов.

По его словам, для перехвата украинского самолета российские военные использовали самоходный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

#запорожская область #су-25 #рогов