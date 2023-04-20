«Украина отказалась от мира». Поляки бурно отреагировали на визит Ли Шанфу в Москву

При этом Mateusz Góral отмечает, что поездка Ли Шанфу в Россию, похоже подтверждает сведения, которые ранее считались конспирологическими теориями. Все указывает на то, что Украина отказалась заключать мир, и теперь вопрос заключается в том, отправит ли Китай на помощь России полмиллиона своих военнослужащих.