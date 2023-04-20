«Украина отказалась от мира». Поляки бурно отреагировали на визит Ли Шанфу в Москву

Встреча в Кремле российского президента Владимира Путина с китайским министром обороны Ли Шанфу вызвала большую тревогу у поляков, которые опасаются, что баланс сил изменился не в пользу Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», напоминая, что во время недавнего трехдневного визита главы Минобороны КНР в Москву Ли Шанфу встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.
Как заявил китайский министр, нынешнее сотрудничество Москвы и Пекина превосходит военные союзы, заключавшиеся во время Холодной войны, но оно не направленно против кого-либо. Также Ли Шанфу добавил, что Китай твердо намерен усиливать стратегическое взаимодействие с РФ.
При этом в китайском Минобороны подчернули, что данный визит свидетельствует об углублении взаимного доверия между двумя сверхдержавами.
Польские средства массовой информации визит Ли Шанфу в Москву практически не освещали, но это не помешало полякам с тревогой наблюдать за происходящим.
Население Польши традиционно интересуется международной политикой, и поэтому позиция местной прессы, игнорировавшей неудобную информацию, вызвало у людей серьезные опасения. Поляки склоняются к мысли, что для Запада российско-китайское сближение в военно-стратегических вопросах стало очень плохой новостью, так как баланс сил в мире смещается не в пользу США.
Так интернет-пользователь, комментируя ситуацию в запрещенной в России социальной сети Facebook*, обратил внимание на то, что польские СМИ замалчивают важнейшее событие на мировой арене – визит в Москву главу Минобороны Китая.
«Я боялся, что так будет. Китай и Россия заключили постоянный военно-экономический союз, официально неагрессивный по отношению к третьим странам. Но давайте взглянем на карту мира. Даже если предположить некоторое технологическое преимущество США (думаю, что и его нет), то превосходство американской военной мощи просто лопнуло, как мыльный пузырь», – переживает Piotr Golonka
При этом Mateusz Góral отмечает, что поездка Ли Шанфу в Россию, похоже подтверждает сведения, которые ранее считались конспирологическими теориями. Все указывает на то, что Украина отказалась заключать мир, и теперь вопрос заключается в том, отправит ли Китай на помощь России полмиллиона своих военнослужащих.
«Ну, у вашингтонских уже полные штаны. И у их польской агентуры из "Права и справедливости" тоже», – пишет по этому поводу Janusz Porada.
«Это определенно не очень хорошая новость для янки. Хрипы и стенания Пентагона и оружейного лобби вот-вот разбудят "сонного Джо" и скажут этому сумасшедшему старику, что пора начинать войну – иначе все развалится», – с тревогой прогнозирует Adam Liszka.
Напомним, ранее американское издание Business Insider обратило внимание, что Соединенные Штаты еще в 2018 году внесли китайского чиновника Ли Шанфу в санкционные списки. Таким образом, тот факт, что министра обороны КНР приняли в Москве на самом высоком уровне, по мнению американских журналистов, свидетельствует о желании Кремля поставить Белый дом на место.
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