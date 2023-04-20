Кедми объяснил, чем обернется для Запада успех ВС РФ в зоне спецоперации на Украине

Успешные действия ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине приведут к катастрофе на главных западных биржах. Такое мнение высказал израильский эксперт Яков Кедми.
По его словам, на Западе даже думать боятся о том, что контрнаступление ВСУ не приведет к успеху, а Россия добьется всех поставленных целей в ходе СВО.
«Что будет с их экономикой в случае победы российской армии на Украине? Они боятся даже задать этот вопрос, потому что знают ответ. Это будет не ужас — это будет катастрофа, но они боятся даже думать об этом», — сказал Кедми.
Стратеги из НАТО будут находиться в полной прострации, когда события в зоне спецоперации начнут развиваться не по их сценарию, что практически неизбежно, отметил эксперт.