Власти Абхазии планируют открыть для туристов Галский район республики

Как пишет издание «EurAsia Daily», с рабочей поездкой представители ведомства посетили Галский район впервые. По словам министра, у Галского района есть серьезные перспективы в туротрасли. Тут имеются памятники средневековой архитектуры и живописные виды. Кроме того, именно в этом месте когда-то построили спортивную базу «Речх», которая являлась центром подготовки советских спортсменов, подчеркнул руководитель ведомства.