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Власти Абхазии планируют открыть для туристов Галский район республики

Ближнее зарубежье
Власти Абхазии планируют открыть для туристов Галский район республики

Галский район Абхазии, который находится на границе с Грузией, хотят включить в туристические маршруты. Для выполнения этой задачи район посетил глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба.

Как пишет издание «EurAsia Daily», с рабочей поездкой представители ведомства посетили Галский район впервые. По словам министра, у Галского района есть серьезные перспективы в туротрасли. Тут имеются памятники средневековой архитектуры и живописные виды. Кроме того, именно в этом месте когда-то построили спортивную базу «Речх», которая являлась центром подготовки советских спортсменов, подчеркнул руководитель ведомства.

Хишба также отметил особую природу района с чистейшей водой в водохранилище, добавив, что любители экстремальных видов отдыха и рыбалки с удовольствием проведут здесь время. Министр туризма Республики Абхазия пообещал оказывать всяческую поддержку в развитии туризма в Галском районе.

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