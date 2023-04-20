В Кремле назвали весьма странными заявления Киева о двойнике Путина в зоне СВО

Заявления киевского режима о том, что в зоне спецоперации якобы был не сам президент РФ Владимир Путин, а его двойник, являются весьма странными, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Владимир Путин до этого посетил штабы в зоне спецоперации в Херсонской области и Луганской Народной Республике. По словам российского лидера, он лично прибыл в регионы, чтобы не отвлекать военнослужащих от работы.
У Пескова спросили, как он может назвать заявления представителей Киева о «двойнике Путина».
«Так же как вы, назвать его весьма странным», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Путин лично объехал несколько районов освобожденного Мариуполя за рулем автомобиля.