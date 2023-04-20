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В Кремле назвали весьма странными заявления Киева о двойнике Путина в зоне СВО

Политика
В Кремле назвали весьма странными заявления Киева о двойнике Путина в зоне СВО

Заявления киевского режима о том, что в зоне спецоперации якобы был не сам президент РФ Владимир Путин, а его двойник, являются весьма странными, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин до этого посетил штабы в зоне спецоперации в Херсонской области и Луганской Народной Республике. По словам российского лидера, он лично прибыл в регионы, чтобы не отвлекать военнослужащих от работы.

У Пескова спросили, как он может назвать заявления представителей Киева о «двойнике Путина».

«Так же как вы, назвать его весьма странным», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин лично объехал несколько районов освобожденного Мариуполя за рулем автомобиля.

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