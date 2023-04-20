Пользователи Twitter подвергли Зеленского критике после его обвинений в адрес Запада

Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с жесткой критикой в Twitter после своего интервью для The Atlantic, в котором политик обвинил Запад в медлительности по вопросу поставок оружия Киеву.
Глава государства в разговоре с журналистами признался, что его раздражают повторяющиеся вопросы западных лидеров о том, какое именно вооружение нужно Украине. В такие моменты, по словам Зеленского, он ощущает себя героем киноленты «День сурка».
«Пришло время ему самому делать оружие», — взбесился один из пользователей Сети.
Следующий комментатор отметил, что Зеленский сильно ошибается, если думает о готовности стран Запада потратить все деньги своих налогоплательщиков на противостояние с Россией.
«Его слова можно интерпретировать таким образом: мы получаем по заднице, поэтому я буду винить Запад», — заключил юзер.
Владимир Зеленский ранее заявил, что медлительность Запада при поставках вооружений приводит к потерям в украинской армии.