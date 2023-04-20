Компания по кибербезопасности Group-IB продолжит работу в России под новым брендом

Российские активы были выкуплены местными акционерами и топ-менеджментом во главе с гендиректором Валерием Баулиным, говорится в сообщении. Бренд ведущей мировой компании в области кибербезопасности Group-IB останется на глобальном рынке, а в РФ продолжит работу уже под российским руководством, сменив название на F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies).