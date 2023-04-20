Дегтярев: российские военные в зоне СВО высоко оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края

Российские военные в зоне спецоперации высоко оценили работу выпускаемых в Хабаровском крае истребителей Су-35 и Су-57. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.
По его словам, устойчивый рост по выпуску боевых самолетов был зафиксирован в Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Юрия Гагарина. В 2022 году он передал ВС РФ партию истребителей.
«Представители командования Восточного военного округа 11-й армии ВВС ПВО рассказывали мне, что самые лучшие в мире истребители произведены в Хабаровском крае», — отметил Дегтярев.
Глава Хабаровского края подчеркнул, что ВКС РФ при помощи самолетов Су-35 и Су-57 наносят мощные удары по позициям вражеских войск. Кроме того, они обеспечивают защиту наземных подразделений российской армии.