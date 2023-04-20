Парламентарии Петербурга скрыли свои имена в сведениях о доходах

Как объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, новые меры безопасности были продиктованы условиями СВО и добавил, что решение о сокрытии имен в документах о доходах депутатов не помешает борьбе с коррупцией. Правда, каким именно образом и от кого парламентарии собрались защищаться с помощью анонимизации доходов — он не уточнил.