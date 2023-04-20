Парламентарии Петербурга скрыли свои имена в сведениях о доходах

Законодательное собрание Санкт-Петербурга впервые опубликовало декларацию о доходах депутатов в новом формате — теперь вместо имен народных избранников напротив миллионных годовых зарплат будут только номера.
Возможность сохранить анонимность при публикации сведений о доходах для членов регионального или же федерального парламентов предусмотрели в Москве. Так, еще в феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение.
Как объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, новые меры безопасности были продиктованы условиями СВО и добавил, что решение о сокрытии имен в документах о доходах депутатов не помешает борьбе с коррупцией. Правда, каким именно образом и от кого парламентарии собрались защищаться с помощью анонимизации доходов — он не уточнил.
Ранее петиция за отставку петербургского губернатора Александра Беглова набрала более миллиона голосов. Авторами инициативы оказались активисты движения «Петербург – Город Перемен».