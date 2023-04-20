«Вынесем в первые же сутки». Подоляка объяснил, чем обернется для ВСУ форсирование Днепра

Если же Киев делает ставку на эффект неожиданности и собирается отдать приказ о форсировании Днепра, рассчитывая на то, что именно этого российская сторона не ждет, это станет подарком для сил, проводящих спецоперацию. За такую военно-тактическую глупость украинские войска заплатят очень большими потерями.