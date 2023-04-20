«Вынесем в первые же сутки». Подоляка объяснил, чем обернется для ВСУ форсирование Днепра

Если украинская сторона в рамках запланированного на конец весны наступления предпримет попытку форсировать Днепр, это станет большой военной глупостью и отличным подарком для России.
Об этом в эфире передачи «Время покажет» на Первом телеканале рассказал военный журналист и блогер Юрий Подоляка, комментируя появляющиеся сообщения о том, что на Запорожском и Херсонском направлениях можно наблюдать признаки подготовки ВСУ к форсированию Днепра.
О соответствующей активности в разговоре с журналистами ранее рассказали участники СВО, а также временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Комментируя эти сообщения, Юрий Подоляка высказал уверенность в том, что у украинских боевиков нет практически никаких шансов в нынешних условиях успешно форсировать Днепр.
«Форсирование Днепра сейчас, на разливе – это самоубийство. Если они организуют понтонный мост, мы же его вынесем в первые же сутки. А как они собираются снабжать группировку в нижнем течении Днепра, особенно в половодье, в разлив? Это самоубийство», – объяснил Подоляка.
Если же Киев делает ставку на эффект неожиданности и собирается отдать приказ о форсировании Днепра, рассчитывая на то, что именно этого российская сторона не ждет, это станет подарком для сил, проводящих спецоперацию. За такую военно-тактическую глупость украинские войска заплатят очень большими потерями.
«Действовать неожиданно можно с умом. А есть тупая неожиданность. Если они это попробуют, я буду это только приветствовать», – подчеркнул военный блогер.
Но на Днепре, тем не менее, продолжают идти активные боевые действия, добавил Подоляка. Так, важнейшим участком является расположенный недалеко от Херсона Большой Потемкинский остров, который контролирует российская сторона. ВСУ регулярно предпринимают попытки высадить там десант, однако войска РФ неизменно эти попытки пресекают.
В итоге на острове не прекращаясь продолжаются боестолкновения, такая «малая война», в рамках которой российские военные выбивают высаживающиеся силы противника, заключил военный журналист.