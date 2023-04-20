Всего три человека из целого украинского взвода остались в живых после одного дня на территории Бахмута (Артемовска). Об этом в беседе с журналистами Financial Times рассказал солдат ВСУ по имени Алексей.
По словам украинского военного, его взвод состоял из 21 человека, когда они вступили в бой на территории Бахмута. Это был настоящий ад, из которого после дня боевых действий вышли живыми лишь трое, включая его самого, добавил солдат.
Напомним, в настоящее время в Бахмуте работают исключительно штурмовые группы ЧВК «Вагнер», которые продолжают вести ожесточенные бои с украинскими националистами.