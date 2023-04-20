Сенатор Пушков: клятвы верности США не принесли Бербок успехов в Китае

По словам сенатора, с самого начала стало ясно, что из поездки немецкого дипломата в КНР не выйдет ничего путного. Ситуацию не исправил даже тот факт, что Берлин является важным торговым партнером Пекина, поскольку в прошлом году товарооборот между ФРГ и КНР составил порядка 300 миллиардов евро, передает «ПолитРоссия».