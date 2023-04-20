Сенатор Пушков: клятвы верности США не принесли Бербок успехов в Китае

Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Китай не увенчался успехом. Такого мнения придерживается член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам сенатора, с самого начала стало ясно, что из поездки немецкого дипломата в КНР не выйдет ничего путного. Ситуацию не исправил даже тот факт, что Берлин является важным торговым партнером Пекина, поскольку в прошлом году товарооборот между ФРГ и КНР составил порядка 300 миллиардов евро, передает «ПолитРоссия».
Пушков подчеркнул, что Бербок вывезла из этой поездки «шокирующие» для себя впечатления. Это неудивительно, поскольку дипломатия уровня глобальных держав отличается от продвижения «зеленой повестки» в Европе и повторения евроатлантических банальностей.
«Если Бербок приехала в Пекин, чтобы привезти китайцам клятвы верности США и зачитать пассажи из "Букваря евролиберала", то вряд ли ее переговоры могли закончиться иным результатом», — написал политик в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Бербок исключила остановку санкционного режима против России до завершения боевых действий на Украине.