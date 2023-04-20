Правительство РФ не поддержало идею вернуть перевод часов на зимнее и летнее время

Кабинет министров оценил предложение вернуть в России перевод часов на зимнее и летнее время.
Соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Михаил Матвеев. Проект закона о возвращении перевода часов парламентарий направил в Правительство РФ для получения отзыва. Михеев заявил об этом в феврале 2023 года.
Кабмин рассмотрел инициативу депутата и вынес решение по законопроекту. Согласно заключению, правительство не стало поддерживать предложение о возвращении перевода часов на летнее и зимнее время, сообщает РИА Новости.