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Лукашенко: националистические группировки хотят развязать третью мировую войну

Политика
Лукашенко: националистические группировки хотят развязать третью мировую войну

Деструктивные силы пытаются привести страны к глобальному конфликту. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства прокомментировал деятельность националистических и фашистских группировок. По его словам, подобные объединения хотят развязать третью мировую войну. Для этого и используется ситуация вокруг Украины.

«Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние», — говорится в речи Лукашенко.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в скорейшем разрешении украинского конфликта. Более того, власти РФ не раз указывали на готовность к переговорам.

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