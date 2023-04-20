Лукашенко: националистические группировки хотят развязать третью мировую войну

Деструктивные силы пытаются привести страны к глобальному конфликту. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства прокомментировал деятельность националистических и фашистских группировок. По его словам, подобные объединения хотят развязать третью мировую войну. Для этого и используется ситуация вокруг Украины.
«Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние», — говорится в речи Лукашенко.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в скорейшем разрешении украинского конфликта. Более того, власти РФ не раз указывали на готовность к переговорам.