Financial Times: в Киеве считают недостаточным призыв на воинскую службу еще 40 тысяч украинцев

Командование ВСУ намерено пополнить войска 40 тысячами новобранцев, однако киевские чиновники уверены, что этого количества будет недостаточно для дальнейшего ведения боевых действий. Об этом сообщает издание Financial Times.
По информации издания, украинские власти активизировали зимой проведение мобилизационных мероприятий с целью формирования новых штурмовых подразделений в структурах МВД страны.
«Правительство ожидает, что около 40 тысяч солдат пополнят их ряды. Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно», — пишет Financial Times.
Ранее украинские СМИ сообщали о проведении массовых облав на мужчин призывного возраста. При этом повестки раздавались в людных местах, в том числе и сотрудниками коммунальных служб.