Бутина: США бросают Киев на произвол судьбы планами сократить расходы на оборону

Как уточнили авторы статьи, «запросы» президента США Джозефа Байдена на 2024 финансовый год превышают уровень расходов федерального правительства в 2022-м на целых 130 миллиардов долларов. Поэтому Маккарти предлагает сократить траты на оборону в следующем году до 782 миллиардов долларов с лимитом роста до 1% в год в течение 10 лет.