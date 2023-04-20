Республиканское большинство в Палате представителей США определилось с планами на 2024 год: спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов повысить потолок госдолга только в том случае, если американское правительство массово сократит расходы на оборону в течение следующего десятилетия. Об этом пишет вирджинский портал Bearing Drift.
«Не верьте никому, кто говорит, что это драконовские ограничения. Это те же уровни расходов, при которых мы работали — только в октябре прошлого года», — заявил Маккарти.
Как уточнили авторы статьи, «запросы» президента США Джозефа Байдена на 2024 финансовый год превышают уровень расходов федерального правительства в 2022-м на целых 130 миллиардов долларов. Поэтому Маккарти предлагает сократить траты на оборону в следующем году до 782 миллиардов долларов с лимитом роста до 1% в год в течение 10 лет.
«Это означало бы сокращение более чем на 1,3 трлн долларов в течение следующего десятилетия. Это также полностью прекратило бы поставки оружия на Украину, поскольку расходы на оборону без учета Украины в этом году уже превышают 782 млрд долларов», — говорится в публикации.
Иными словами, Кевин Маккарти от лица республиканского большинства четко дал понять, что американские власти собираются «оставить Украину на произвол судьбы», резюмировала в Telegram-канале член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков предупредил, что рекордный госдолг и огромные расходы грозят США техническим дефолтом.