Генсек НАТО Столтенберг приехал на Украину без официальных анонсов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нанес визит на Украину. Соответствующая информация появилась в местных СМИ.
Выяснилось, что генсекретарь Североатлантического альянса в настоящее время находится в Киеве. В Сети появились кадры, подтверждающие это. Примечательно, что официальных объявлений о поездке Столтенберга на Украину не было.
Ранее президент Чехии Петр Павел объяснил, когда блок будет способен рассмотреть возможность членства украинского государства. По его словам, это произойдет лишь после окончания текущего конфликта. С таким заявлением глава республики выступил по итогам переговоров с генсеком НАТО.