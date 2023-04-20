Варшава призвала Брюссель расширить перечень запрещенных украинских продуктов

Польские власти предложили Европейскому союзу ограничить импорт с Украины не только зерна, но и иных продовольственных продуктов. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.
Прежде стало известно о готовности ЕС наложить запрет на ввоз четырех видов зерна: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Однако Варшава хочет внести в этот перечень также мягкие фрукты, куриные яйца, птицу, сахар и мед.
В сообщении указывается, что каждое государство сообщества имеет свои пожелания касательно запрета ввоза с Украины некоторых товаров. К примеру, Болгария рассчитывает включить туда дополнительно муку и масло, а Венгрия — птицу, мед и муку.
Также говорится, что на будущей неделе пройдет встреча министров сельского хозяйства европейских стран. И если там прийти к консенсусу не выйдет, потребуются переговоры на более высоком политическом уровне.