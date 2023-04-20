Суд в Екатеринбурге приговорил гражданку США к принудительным работам за поджоги из мести

Суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 48-летней гражданке США, которая устроила серию поджогов из мести, сообщает Е1.ru.
Женщина отправится в исправительный центр на один год и семь месяцев. Ей зачли в наказание срок пребывания под домашним арестом и СИЗО в период следствия. Таким образом подсудимая выйдет на свободу через несколько месяцев.
По данным правоохранителей, екатеринбурженка уехала в США, где получила гражданство и вышла замуж. Брак не сложился, и она развелась, отсудив у мужа половину имущества. Женщина вернулась на родину, чтобы вступить в наследство двухкомнатной квартиры от матери. В ней на тот момент проживал брат подсудимой с семьей.
Суд оказался на стороне родственника и предоставил ему право пожизненного проживания в квартире. Проигравшая суд женщина решила отомстить и подожгла машину брата. Кроме того, жертвой подсудимой стал бывший деловой партнер. Она сожгла его дом и баню. После задержания женщина признала вину.