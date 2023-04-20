Суд в Екатеринбурге приговорил гражданку США к принудительным работам за поджоги из мести

По данным правоохранителей, екатеринбурженка уехала в США, где получила гражданство и вышла замуж. Брак не сложился, и она развелась, отсудив у мужа половину имущества. Женщина вернулась на родину, чтобы вступить в наследство двухкомнатной квартиры от матери. В ней на тот момент проживал брат подсудимой с семьей.