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Глава МВД Турции Сойлу: Запад «закроет рот» после всеобщих выборов в республике

Политика
Глава МВД Турции Сойлу: Запад «закроет рот» после всеобщих выборов в республике

Выборы в Турции покажут Западу, «что такое настоящая демократия». Такое заявление сделал глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Как утверждает турецкий министр, Европа и США ничего не понимают в демократии. После всеобщих выборов в республике Запад «закроет рот», утверждает Сойлу.

«С Божьей помощью будут закрыты рты Америки, Европы и всего зла. 50-граммовые бюллетени покажут тем, кто считает себя самыми могущественными в мире, что такое демократия и то, что они ничего не понимают в демократии», — процитировали руководителя ведомства в издании BirGün.

Парламентские и президентские выборы в Турции состоятся в один день. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу поборются за кресло лидера республики 14 мая.

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