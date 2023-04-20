НЛО или спутник NASA? Украине пришлось оправдываться за вспышки над Киевом

Впрочем, объект и вовсе мог оказаться спутником Starlink, подчеркнул в свою очередь политтехнолог Марат Баширов. Эксперт допустил появление в будущем конспирологических теорий на эту тему и попыток связать произошедший инцидент с планируемым наступлением ВСУ — особенно на фоне утверждений Пентагона про возможность РФ выводить спутники связи из строя. Хотя, как подчеркнул политолог, страны НАТО тоже на такое способны.