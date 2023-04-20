НЛО или спутник NASA? Украине пришлось оправдываться за вспышки над Киевом

Минувшей ночью небо над Киевом озарила странная белая вспышка: украинские издания утверждают, что упал космический спутник NASA, однако в американском ведомстве опровергают эти слухи.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сразу после произошедшего призвал местных жителей не беспокоиться «по поводу НЛО» — по его словам, в городе попросту сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Но затем его публикация бесследно исчезла из соцсетей.
Тем временем у экспертов появилась еще одна версия: некоторые предположили, что причиной вспышки могла стать запущенная по территории Украины российская ракета нового типа. Впрочем, и это предположение в Киеве поспешили поставить под сомнение. В деталях разбиралась «Политика Сегодня».
Падение спутника NASA
Вечером 19 апреля (около 22:00 по мск) украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили о яркой вспышке неизвестного происхождения над Киевом, допустив, что это могли быть взрывы. Сирена воздушной тревоги сработала в столице и ряде других регионов страны. Позднее местные издания писали, что причиной стало падение американского спутника.
Аналогичную версию выдвинул начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его изначальному утверждению, вспышки действительно были вызваны крушением спутника, а тревога звучала, чтобы избежать жертв от предполагаемых обломков. При этом представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ пока не могут подтвердить информацию.
«Судя по всему, в метрополии определились, что делать с космическим мусором», — сыронизировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Версия с падением спутника NASA не безосновательна: ранее сообщалось, что запланирован спуск на Землю списанного 300-килограммового Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI). В то же время специалисты предупреждали, что приземление в густонаселенном районе крайне маловероятно.
«Подчеркивалось, что RHESSI, запущенный 21 год назад, сгорит не полностью и рухнет неизвестно куда. Может, Киеву повезло…» — написал военкор «Комсомольской Правды» Александр Коц.
След Илона Маска
В конечном итоге в NASA заверили, что RHESSI в момент вспышек над Киевом находился на орбите, а его путь отслеживается совместно с Минобороны США. После этого заявления киевские власти попытались оправдаться: мол, сделав такое «предположение», они якобы хотели «успокоить» жителей.
Тем не менее в космическом агентстве Украины подтвердили факт вспышки, связав событие со входом космического тела в плотные слои атмосферы. Специалисты проекта The Alpha Centauri не исключили, что это был яркий метеор, который выглядел как движущийся в небе огненный шар.
Впрочем, объект и вовсе мог оказаться спутником Starlink, подчеркнул в свою очередь политтехнолог Марат Баширов. Эксперт допустил появление в будущем конспирологических теорий на эту тему и попыток связать произошедший инцидент с планируемым наступлением ВСУ — особенно на фоне утверждений Пентагона про возможность РФ выводить спутники связи из строя. Хотя, как подчеркнул политолог, страны НАТО тоже на такое способны.
«НАСА говорит, что спутник не их. Власти Киева, что это был именно спутник, сгорающий в атмосфере, аналитики пишут, что это была новая ракета России, Илон Маск пока молчит (пересчитывает свои спутники), НАТО вообще ни в чем не признается, но выводы сделает», — указал Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».
ПВО и российская ракета
Версию о том, что на Украине сработал комплекс ПВО, впоследствии опроверг Сергей Попко. По его словам, после проверки выяснилось, что система противовоздушной обороны не применяла ракетное вооружение в момент вспышек над Киевом. Одно из предположений про якобы российскую ракету заключалось в том, что беспилотный летательный аппарат серии «Герань» мог поразить какой-либо украинский объект.
«Киевляне напуганы неизвестной вспышкой в небе над городом. Уже появилась версия, что это неизвестный тип российских ракет. Но, скорее всего, так как нет звука и видео взрыва, это "удачно" залетевший в город метеорит», — рассуждает политолог Юрий Баранчик.
При этом некоторые эксперты полагают, что Украина решила тайно испытать один из западных комплексов ПВО. Накануне немецкая газета Spiegel выяснила, что ВСУ получили от ФРГ вторую систему IRIS-T (из ожидаемых четырех) и 16 управляемых ракет к ней.
Кроме того, Киеву должны передать норвежскую NASAMS, американский Patriot и французско-итальянскую SAMP/T. Ранее «ПС» рассказывала, что украинские военнослужащие получили первые Patriot от США, Нидерландов и Германии. Как РФ может отреагировать на поставку западных систем на Украину — читайте в нашем материале.