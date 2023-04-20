Пушилин сообщил об ожесточенных боях в западных кварталах Бахмута

Упорные боевые действия подразделений «оркестра» с украинскими националистами сместились в западные кварталы Бахмута (Артемовска), ЧВК «Вагнер» успешно продвигается вперед. Об этом сообщил журналистам РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.