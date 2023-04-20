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Пушилин сообщил об ожесточенных боях в западных кварталах Бахмута

Армия
Пушилин сообщил об ожесточенных боях в западных кварталах Бахмута

Упорные боевые действия подразделений «оркестра» с украинскими националистами сместились в западные кварталы Бахмута (Артемовска), ЧВК «Вагнер» успешно продвигается вперед. Об этом сообщил журналистам РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Там (в западных кварталах Артемовска. — Прим. ред.) продолжаются ожесточенные бои, но ЧВК "Вагнер" продолжает движение вперед — причем и днем, и ночью», — рассказал Пушилин.

Штурмовые действия против частей ВСУ в Бахмуте ведут исключительно силы ЧВК «Вагнер», ежедневно освобождая несколько кварталов городской застройки и нанося огневое поражение логистике украинских националистов.

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