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Politico: вопрос о покупке боеприпасов для Киева обернулся конфликтом между Францией и Польшей

Политика
Politico: вопрос о покупке боеприпасов для Киева обернулся конфликтом между Францией и Польшей

Дипломаты из Франции и Польши поругались по вопросу о закупке Евросоюзом боеприпасов для Украины. Об этом написало издание Politico.

Согласно полученной информации, Париж считает, что контракты на приобретение вооружения следует заключать только с европейскими компаниями. Представители других стран предложили включить в соответствующий список США и Великобританию. Это стало причиной конфликта.

Французский посол раскритиковал коллегу из Польши за то, что он обвинил Париж в препятствовании заключению окончательной сделки. Чиновник из Варшавы в ответ уличил Францию в усложнении переговоров.

Конфликт попыталась урегулировать Швеция. Она представила новый компромиссный вариант соглашения. Однако документ не подписали.

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