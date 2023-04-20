Politico: вопрос о покупке боеприпасов для Киева обернулся конфликтом между Францией и Польшей

Дипломаты из Франции и Польши поругались по вопросу о закупке Евросоюзом боеприпасов для Украины. Об этом написало издание Politico.
Согласно полученной информации, Париж считает, что контракты на приобретение вооружения следует заключать только с европейскими компаниями. Представители других стран предложили включить в соответствующий список США и Великобританию. Это стало причиной конфликта.
Французский посол раскритиковал коллегу из Польши за то, что он обвинил Париж в препятствовании заключению окончательной сделки. Чиновник из Варшавы в ответ уличил Францию в усложнении переговоров.
Конфликт попыталась урегулировать Швеция. Она представила новый компромиссный вариант соглашения. Однако документ не подписали.