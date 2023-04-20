Гражданам РФ напомнили, как они будут отдыхать в мае

Министерство труда РФ напомнило россиянам, сколько дополнительных выходных их ожидает в мае.
Целых две рабочих неделе в последний месяц весны будут короткими. Дополнительные выходные ожидают россиян 1,8 и 9 мая, сообщили в Министерстве. Месяц начнется с длинных выходных. Они растянутся с 29 апреля до 2 мая.
Далее россияне выйдут на работу со 2 по 5 мая. А уже с 6 по 9 мая наступят еще одни длинные выходные. Таким образом, следующая рабочая неделя будет состоять все их трех дней. Она продлится с 10 по 12 мая.