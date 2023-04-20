Wall Street Journal: власти США могут выдвинуть новые обвинения в деле об утечке документов

Американские власти могут прибегнуть к карательным мерам в отношении представителей разведки ВВС Национальной гвардии США в Массачусетсе, где работал военнослужащий Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке материалов Пентагона, передает Wall Street Journal.
По словам информатора из минобороны США, в деле с утечкой секретных материалов могут появиться новые обвинения. Чиновники хотят выяснить, соблюдало ли разведывательное подразделение все необходимые процедуры для защиты информации.
В минобороны обеспокоены тем, что печатные секретные документы, которые затронула утечка, могли утилизировать ненадлежащим образом.
Американский президент Джо Байден ранее заявил, что он обеспокоен самим фактом утечки секретных материалов Пентагона, но не их содержанием.