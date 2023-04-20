Кеннеди-младший раскрыл правду о российских войсках на Украине

Правительство Соединенных Штатов замалчивает тот факт, что Вооруженным силам России невозможно противостоять. Такое заявление в беседе с журналистами Fox News сделал племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший.
Накануне Кеннеди-младший объявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого дома. По его словам, в настоящее время конфликт на Украине является огромной проблемой для США.
«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — подчеркнул политик.
Он также задался вопросом, что американские военные вообще делают на украинской территории, ведь подобные шаги только ускоряют сближение России и Китая, что является худшим исходом для Соединенных Штатов.