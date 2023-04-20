Осудившую СВО певицу Темникову замазали в документальном фильме про «Фабрику звезд»

В эфире музыкального канала вышел фильм «Золотая клетка для артистов! История шоу «Фабрика звезд». В записи транслировался финал второго сезона проекта, в котором выиграла певица Полина Гагарина. Третье место заняла Елена Темникова. Но ее фигуру на видео размыли так, что если не знать, то невозможно догадаться, кто стоит на сцене.