Осудившую СВО певицу Темникову замазали в документальном фильме про «Фабрику звезд»

Певицу Елену Темникову замазали в документальном видео про «Фабрику звезд». Фильм транслировал телеканал «Муз-ТВ».
В эфире музыкального канала вышел фильм «Золотая клетка для артистов! История шоу «Фабрика звезд». В записи транслировался финал второго сезона проекта, в котором выиграла певица Полина Гагарина. Третье место заняла Елена Темникова. Но ее фигуру на видео размыли так, что если не знать, то невозможно догадаться, кто стоит на сцене.
После проекта Елена Темникова стала одной из солисток группы Serebro, которую продюсировал Максим Фадеев. В фильме из его речи также убрали упоминание Темниковой.
По информации СМИ, в феврале 2022 года Елена Темникова осудила начало СВО. Через полгода она уехала из страны. По данным журналистов, сейчас она живет в Португалии.