Европейские страны не хотят, чтобы коррумпированная Украина вступила в НАТО. Такое мнение выразили читатели американского издания Newsweek.
Недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко призвал НАТО умолять Киев присоединиться к Альянсу. Читатели издания встретили критикой высказывание дипломата. По их мнению, Европа не желает вступления Украины в НАТО. Это связано с коррупцией в Киеве.
«Европа и Украина заслуживают друг друга, оставьте Америку в стороне от последней европейской катастрофы на Украине», – отметил один из читателей.
«Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?» – задался вопросом один из пользователей.
«Отчаяние. Джо (Байден. — Прим. Ред.) открыл ящик Пандоры на Украине. Ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца», – считают комментаторы.
Ранее Вадим Пристайко заявил о готовности Украины «сражаться до последнего человека».