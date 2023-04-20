Читатели Newsweek набросились на дипломата Пристайко из-за призыва к НАТО умолять Украину

Недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко призвал НАТО умолять Киев присоединиться к Альянсу. Читатели издания встретили критикой высказывание дипломата. По их мнению, Европа не желает вступления Украины в НАТО. Это связано с коррупцией в Киеве.