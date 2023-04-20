Авторы «Ренхапа» объяснили, почему Украина не получает оружия от Южной Кореи

Руководство Южной Кореи не предоставляет оружие властям Украины, чтобы добиться стабильных отношений с Россией. Об этом проинформировали в «Ренхап».
Южнокорейский лидер Юн Сок Ель предупредил, что в случае развития на украинской территории ситуации, с которой «международное сообщество не сможет мириться», стране станет сложно выступать за оказание лишь гуманитарной или финансовой помощи. Иными словами, он не исключил поддержку киевского режима.
«Мы не делаем этого потому, что... мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — объяснил источник в офисе главы республики.
Ранее на это отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, возможная передача Сеулом вооружений Киеву укажет на определенную стадию вовлеченности в сложившуюся ситуацию.