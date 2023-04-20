Авторы «Ренхапа» объяснили, почему Украина не получает оружия от Южной Кореи

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель предупредил, что в случае развития на украинской территории ситуации, с которой «международное сообщество не сможет мириться», стране станет сложно выступать за оказание лишь гуманитарной или финансовой помощи. Иными словами, он не исключил поддержку киевского режима.