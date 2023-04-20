Суд в Севастополе приговорил к 10 годам колонии стрелявшего в сослуживца военнослужащего

Преступление было совершено в Мариуполе. Сержант выстрелил в голову сослуживца, нанеся его здоровью серьезный вред. Адвокаты подсудимого уверяли, что причиной инцидента стало психическое расстройство подзащитного, но экспертиза не подтвердила эти доводы. Суд назначил фигуранту десять лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 тыс. рублей.