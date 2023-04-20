Штамм «Арктур» оказался способен обходить сформировавшийся иммунитет к коронавирусу

Заболевшие штаммом коронавируса «Арктур» сталкиваются с симптомами ОРВИ. Чаще всего пациенты жалуются на кашель и температуру, отмечает телеканал «360». Как правило, госпитализация им не требуется. Российские тесты на COVID-19 способны выявлять новый подвариант, отметила Анна Попова. Подъем заболеваемости штаммом «Арктур» возможен в мае.