Штамм «Арктур» оказался способен обходить сформировавшийся иммунитет к коронавирусу

Что известно о новом подварианте коронавируса «Арктур», рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Этот штамм отличается высокой контагиозностью. Он умеет обходить сформировавшийся у человека иммунитет, отметила Анна Попова в беседе с журналистами во время рабочей поездки в Саратов.
«Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Заболевшие штаммом коронавируса «Арктур» сталкиваются с симптомами ОРВИ. Чаще всего пациенты жалуются на кашель и температуру, отмечает телеканал «360». Как правило, госпитализация им не требуется. Российские тесты на COVID-19 способны выявлять новый подвариант, отметила Анна Попова. Подъем заболеваемости штаммом «Арктур» возможен в мае.