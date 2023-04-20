Восхищенные туристы из Германии описали поездку в Тюмень фразой «все для людей»

Немецкая пара впервые посетила Тюмень и рассказала российскому тревел-блогеру о восхитивших их вещах.
В первую очередь граждане Германии отметили хорошее качество дорожного полотна в сибирском городе. Также немцев удивило большое количество общественных туалетов на улице — благоустроенных и бесплатных, написала блогерша о своих знакомых на платформе «Дзен».
«Все для людей!» — восхитились путешественники.
Также пару поразили многочисленные термальные курорты Тюменской области, круглосуточные аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины. Немцы назвали такую инфраструктуру мечтой любой хозяйки.
В Россию также возобновился турпоток из Азии, однако требуется подготовка инфраструктуры для принятия путешественников их арабских стран, передает телеканал «360».