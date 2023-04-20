ТАСС: тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава ВМФ РФ

«Петр Великий» проходит службу на Северном флоте более 25 лет и является крупнейшим действующим неавианесущим боевым кораблем с ударным ракетным вооружением в мире. Обозреватели ТАСС отметили, что не располагают официальными подтверждением информации о планах вывода крейсера из состава ВМФ РФ.