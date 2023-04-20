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ТАСС: тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава ВМФ РФ

Армия
ТАСС: тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава ВМФ РФ

Из боевого состава российского ВМФ может быть выведен тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в военно-морской сфере.

«Вопрос о выведении "Петра Великого" из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного "Адмирала Нахимова" показал, что это очень затратно», — сказано в публикации.

«Петр Великий» проходит службу на Северном флоте более 25 лет и является крупнейшим действующим неавианесущим боевым кораблем с ударным ракетным вооружением в мире. Обозреватели ТАСС отметили, что не располагают официальными подтверждением информации о планах вывода крейсера из состава ВМФ РФ.

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