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Financial Times: в Евросоюзе дали понять, что с санкциями против России покончено

Политика
Financial Times: в Евросоюзе дали понять, что с санкциями против России покончено

Руководство Европейского союза сделало вывод, что антироссийским ограничениям пришел конец. Об этом стало известно обозревателям Financial Times.

Согласно их данным, страны-участницы объединения предположили, что произойдет при условии увеличения рестрикций, введенных в отношении России. По их мнению, в таком случае станет «больше исключений из них, чем мер».

В соответствующих публикациях колумнисты FT сослались на европейских чиновников, оставшихся анонимными.

Ранее по этому поводу высказался экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Он признал, что санкционная политика Вашингтона, направленная в отношении Москвы, потерпела провал. По его словам, российские власти повернули сложившуюся ситуацию в свою пользу.

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