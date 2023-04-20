Financial Times: в Евросоюзе дали понять, что с санкциями против России покончено

Руководство Европейского союза сделало вывод, что антироссийским ограничениям пришел конец. Об этом стало известно обозревателям Financial Times.
Согласно их данным, страны-участницы объединения предположили, что произойдет при условии увеличения рестрикций, введенных в отношении России. По их мнению, в таком случае станет «больше исключений из них, чем мер».
В соответствующих публикациях колумнисты FT сослались на европейских чиновников, оставшихся анонимными.
Ранее по этому поводу высказался экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Он признал, что санкционная политика Вашингтона, направленная в отношении Москвы, потерпела провал. По его словам, российские власти повернули сложившуюся ситуацию в свою пользу.