Магазин приложений RuStore появится в поставляемых в РФ китайских смартфонах

Магазин приложений RuStore начали предустанавливать на поставляемых в Россию китайских смартфонах. Речь идет о моделях Xiaomi, Infinix, Itel, Realme, Vivo и другие.
Лицензия Google запрещает доступ к системным настройкам операционной системы Android. При первом включении смартфона пользователю нужно самостоятельно разрешить RuStore доступ к функциям.
По мнению журналистов, такое решение Китая может повлечь санкции со стороны компании Google в адрес производителей смартфонов, сообщает издание «Коммерсант».
RuStore — это отечественный аналог Google Play и App Store. Бета-тестирование приложения закончилось в феврале этого. Для иностранных разработчиков создатели запустили личный кабинет на английском языке.