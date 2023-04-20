Союз православных журналистов сообщил о «минировании» Киево-Печерской лавры

Утром в четверг, 20 апреля, поступило сообщение о якобы минировании Киево-Печерской лавры. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов.
Сообщается, что на вызов приехали силовики и пожарная машина, позже подтянулись взрывотехники со служебными собаками. Информации, подтверждающей, что здание действительно было заминировано нет.
Утром в четверг перед зданием Киево-Печерской лавры собрались прихожане. Союз православных журналистов отмечает, что все они пришли в лавру на богослужение, однако их до сих пор туда не впускают. Не исключается, что это новый виток конфликта вокруг канонической УПЦ.