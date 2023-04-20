Рогов: ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе Энергодара

ВСУ могут предпринять попытку форсирования Днепра в районе населенных пунктов Новая Каховка и Энергодар. Об этом РИА Новости рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, сейчас у Зеленского нет иного выхода, как устраивать масштабные пиар-акции для Запада. Ради новых поставок вооружений украинский президент бросит на убой любое количество солдат. Вполне вероятно, что боевики попробуют форсировать Днепр.
Несмотря на то, что захват левобережья имеет огромную ценность с точки зрения украинской пропаганды, такая операция представляет собой самоубийство и идиотизм. Однако Рогов бы не стал искать здравомыслие у киевских властей.