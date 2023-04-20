Bloomberg: поддержка Киева и решение противостоять Пекину ввязали Байдена в авантюру

Президент США Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно поддерживать киевский режим и противостоять Пекину, говорится в материале издания Bloomberg. Автором статьи является обозреватель Хэл Брэндс.
Кабинет американского лидера действовал так, как будто он способен оказывать Киеву необходимую поддержку, при этом надлежащим образом готовиться к будущему конфликту с Пекином, лишь немного увеличив бюджет на оборону.
По словам журналиста, чем дольше продолжается украинский кризис, тем больше он повлияет на политику Вашингтона по всему миру и доставит американскому лидеру трудности. Обозреватель назвал эту стратегию авантюрой.