Трутнев: адмирал Авакянц покинул должность командующего ТОФ

Сергей Авакянц покинул должность командующего Тихоокеанским флотом, заявил вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Адмирал станет главой центральной структуры, которая будет координировать работу 12 пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
По словам Трутнева, 20 апреля завершается подготовка, в рамках которой была создана эта структура. Место заместителя Авакянца займет Николай Язынин. Все 12 регионов, которые были выбраны для создания центров, сообщили, что готовы работать с 11 мая.
В среду, 19 апреля, состоялось совещание по вопросам возведения в российских регионах центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Председателями мероприятия стали Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.