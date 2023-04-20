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США полностью перестали выполнять полеты дронов над Черным морем

Армия
США полностью перестали выполнять полеты дронов над Черным морем

США полностью перестали выполнять полеты американских стратегических дронов Global Hawk над акваторией Черного моря. Это произошло после происшествия с беспилотником Reaper, говорится в материале РИА Новости.

Последний раз Global Hawk обнаружили над Черным морем напротив берегов Крыма 21 марта. После этого американские стратегические дроны, которые находятся на Сицилии, перестали заходить в воздушное пространство над акваторией. Однако до этого США отправляли восемь-десять беспилотников в месяц.

По данным портала Flightradar24, в период с 21 марта по 20 апреля американские БПЛА выполнили лишь три полета. Однако они прошли в границах воздушного пространства Румынии.

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