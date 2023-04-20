США полностью перестали выполнять полеты дронов над Черным морем

США полностью перестали выполнять полеты американских стратегических дронов Global Hawk над акваторией Черного моря. Это произошло после происшествия с беспилотником Reaper, говорится в материале РИА Новости.
Последний раз Global Hawk обнаружили над Черным морем напротив берегов Крыма 21 марта. После этого американские стратегические дроны, которые находятся на Сицилии, перестали заходить в воздушное пространство над акваторией. Однако до этого США отправляли восемь-десять беспилотников в месяц.
По данным портала Flightradar24, в период с 21 марта по 20 апреля американские БПЛА выполнили лишь три полета. Однако они прошли в границах воздушного пространства Румынии.