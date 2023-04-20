США полностью перестали выполнять полеты дронов над Черным морем

Последний раз Global Hawk обнаружили над Черным морем напротив берегов Крыма 21 марта. После этого американские стратегические дроны, которые находятся на Сицилии, перестали заходить в воздушное пространство над акваторией. Однако до этого США отправляли восемь-десять беспилотников в месяц.