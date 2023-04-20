Пророссийские жители подконтрольной Киеву Константиновки поставили в тупик корреспондента газеты New York Times (NYT). Их слова об обстрелах города Вооруженными силами Украины (ВСУ) журналист назвал «российской пропагандой».
Жители прифронтовых городов Восточной Украины «продолжают ставить в тупик» местных чиновников и полицейских поддержкой России, говорится в публикации. Корреспондент американского издания пообщался с местным населением и был вынужден признать, что оно настроено к РФ лояльно из-за культурных и родственных связей.
«Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать», — отметил автор.
Полицейский из Константиновки по фамилии Кирдяпкин рассказал корреспонденту, что летом 2022 года задержал пятерых местных жителей, которые якобы передавали российским военным данные об объектах ВСУ в городе. По его словам, все они относились к разным социальным группам.