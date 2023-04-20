Слова украинцев об обстрелах ВСУ своих городов поставили в тупик корреспондента NYT

Полицейский из Константиновки по фамилии Кирдяпкин рассказал корреспонденту, что летом 2022 года задержал пятерых местных жителей, которые якобы передавали российским военным данные об объектах ВСУ в городе. По его словам, все они относились к разным социальным группам.