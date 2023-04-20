Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 из ПЗРК «Игла» под Угледаром

Кроме того, комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк» вычислил украинский расчет миномета, который был уничтожен ударом орудия «Мста-Б». В районе Новомихайловки ликвидированы бронеавтомобиль и пятеро украинский военных, заключил собеседник агентства.