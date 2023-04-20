Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 из ПЗРК «Игла» под Угледаром

Российский оператор переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК «Игла» сбил штурмовик ВСУ Су-25 в районе Угледара. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«Оператором переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолет Су-25 ВСУ», — рассказал Гордеев.
Воздушная разведка также обнаружила украинскую разведгруппу. Огнем минометной батареи были ликвидированы четверо военных противника.
Кроме того, комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк» вычислил украинский расчет миномета, который был уничтожен ударом орудия «Мста-Б». В районе Новомихайловки ликвидированы бронеавтомобиль и пятеро украинский военных, заключил собеседник агентства.