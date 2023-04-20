Швыдкой: диалог с Западом в сфере культуры должен быть деполитизирован

В ближайшее время из-за политики Запада культурные отношения России с США и другими западными странами не будут разморожены. Об этом РИА Новости заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он назвал западную позицию по отношению к культуре неразумной. Каких-либо перспектив в развитии отношений в этом плане он не видит. Как минимум, без отмены санкций, введенных в 2022 году, говорить об этом почти невозможно.
При этом Швыдкой отметил, что Россия не пытается от кого-либо закрываться и остается открытой к сотрудничеству. Но диалог в сфере культуры должен быть деполитизирован, подчеркнул он.