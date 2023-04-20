Лавров прилетел на Кубу в рамках рабочего визита

Ранее российский министр иностранных дел посетил Никарагуа. Лаврова принял президент Даниэль Ортега. Глава ведомства также провел встречу с вице-президентом Росарио Мурильо. В рамках турне он прибыл и в Венесуэлу, где выразил поддержку усилиям правительства Николаса Мадуро по стабилизации внутренней ситуации.