Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел на Кубу в рамках рабочего визита, сообщил сотрудник РИА Новости. Дипломат должен провести в Гаване переговоры с коллегой Бруно Родригесом.
Главу российского ведомства примет президент Кубы Мигель Диас-Канель. Республика станет последней частью латиноамериканского турне Лаврова. Дипломат начал его 17 апреля.
Ранее российский министр иностранных дел посетил Никарагуа. Лаврова принял президент Даниэль Ортега. Глава ведомства также провел встречу с вице-президентом Росарио Мурильо. В рамках турне он прибыл и в Венесуэлу, где выразил поддержку усилиям правительства Николаса Мадуро по стабилизации внутренней ситуации.