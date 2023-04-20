Антонов: негатив в отношениях США и России сказывается на контроле за оружием

Контроль за вооружением не может происходить независимо от геополитической ситуации в мире, а также общего негатива в российско-американских отношениях. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Сфера контроля за оружием неотделима от военно-политических и геостратегических реалий, сказал дипломат в интервью изданию Newsweek. По его словам, антироссийское сообщество приобретает ядерное измерение, а НАТО называет себя ядерным альянсом.
Таким образом Россия не может не учитывать совокупный арсенал такого вида оружия у членов Североатлантического альянса при рассмотрении вопроса о дальнейшей судьбе ДСНВ, отметил Антонов.