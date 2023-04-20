НАСА опровергло информацию о падении спутника неподалеку от Киева

Представитель НАСА заявил, что американский спутник не мог упасть неподалеку от Киева вечером 19 апреля. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что агентство отслеживает спутник под названием RHESSI. В момент фиксации падения объекта в Киеве, спутник находился на орбите. Он пояснил, что в атмосферу Земли объект войдет лишь 20 апреля в 03:50 по московскому времени.
Ранее в СМИ появились кадры яркой сине-зеленой вспышки над украинской столицей. Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram написал, что это является следствием работы ПВО, однако почти сразу же удалил пост.