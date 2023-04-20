Суд не удовлетворил требование Wildberries разрешить платный возврат товаров

Подольский городской суд Подмосковья не удовлетворил требование площадки Wildberries разрешить взымать плату с клиентов за возврат продукции. Об этом говорится в материале «РБК».
Как стало известно, орган государственной власти заключил, что предложение маркетплейса идет вразрез с российским законодательством. Когда решение суда начнет действовать, покупатели могут потребовать возврат ранее уплаченных денежных средств за возврат некачественной продукции.
Представитель Wildberries, в свою очередь, заявил, что суд не принял во внимание доводы маркетплейса. Руководство компании планирует подать апелляцию.