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Суд не удовлетворил требование Wildberries разрешить платный возврат товаров

Общество
Суд не удовлетворил требование Wildberries разрешить платный возврат товаров

Подольский городской суд Подмосковья не удовлетворил требование площадки Wildberries разрешить взымать плату с клиентов за возврат продукции. Об этом говорится в материале «РБК».

Как стало известно, орган государственной власти заключил, что предложение маркетплейса идет вразрез с российским законодательством. Когда решение суда начнет действовать, покупатели могут потребовать возврат ранее уплаченных денежных средств за возврат некачественной продукции.

Представитель Wildberries, в свою очередь, заявил, что суд не принял во внимание доводы маркетплейса. Руководство компании планирует подать апелляцию.

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