Захарова: поставки южнокорейского оружия на Украину будут расценены как враждебный акт Сеула

Поставки южнокорейского оружия на Украину будут расценены как враждебный антироссийский акт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что на данный момент Российская Федерация ведет оборонительные военные действия против стран коллективного Запада, орудием которого является гибридная прокси-война. Любые поставки киевскому режиму на этом фоне расцениваются Москвой исключительно как акт агрессии.
Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключает возможность поставок Украине боеприпасов и военной техники. При этом власти страны осознают, что такой шаг неизгладимым образом отразится на двусторонних отношениях.