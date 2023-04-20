Путин потребовал помочь аграриям и крупным товаропроизводителям в новых регионах России

Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость поддержки крупных товаропроизводителей и аграриев в новых регионах России. С заявлением российский лидер выступил на совещании с членами правительства 19 апреля.
«Поддерживать нужно прежде всего местных граждан. Тех, кто занимается тем или иным видом деятельности, в данном случае сельским хозяйством», — заявил Путин.
Глава государства отметил, что нужно помочь аграриям и крупным производителям получить то, чего им не хватает. Это удобрения, горюче-смазочные материалы, кредиты и лизинг, уточнил Путин.
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на совещании отметил, что с учетом новых регионов в 2023 году урожай зерна может составить 123 млн тонн, включая 78 тонн пшеницы. Весенне-полевые работы уже начались в 50 регионах страны, добавил министр.