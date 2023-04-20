Власти Киева сообщили о падении спутника NASA на город

Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка в небе над украинской столицей была вызвана падением спутника NASA. Система ПВО в городе не работала, сообщило издание «Страна.ua».
«Вспышка в небе над Киевом — результат падения на Землю космического спутника NASA», — говорится в публикации.
Воздушная тревога в украинской столице была объявлена, чтобы не допустить жертв от падений обломков космического аппарата на землю. Противовоздушная оборона в Киеве не работала.
Ряд украинских СМИ вечером 19 апреля сообщил о вспышке и взрывах в небе над городом. Очевидцы утверждали, что это произошло до объявления сигнала пройти в укрытия.
Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в соцсетях уточнил, что вспышка над столицей была результатом работы ПВО. Однако вскоре он удалил сообщение.